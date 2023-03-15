МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Агония финансовой системы США заденет важные для России рынки дружественных стран, поэтому власти РФ должны срочно принять план антикризисных действий на ближайшие месяцы, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

"Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаешь себе отчет, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия", – написал он в своем телеграмм-канале.

"И, конечно, бизнесу и предприятиям Российской Федерации очень важно побыстрее увидеть от наших монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками план антикризисных мероприятий для того, чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы", – добавляет миллиардер.

Дерипаска отметил, что кризис в США спровоцировали действия ФРС по подъему ставок. "Важно не повторить этих ошибок", — заявил он.

Совет директоров Банка России будет принимать решение по ключевой ставке уже в ближайшую пятницу, 17 марта.

"Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны. Нужно поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться уже нужно сейчас, немедленно. Каждая секунда будет дорога", – подчеркивает бизнесмен.