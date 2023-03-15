МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" пообещал, что власти будут следить за ситуацией со льготной ипотекой, чтобы строители справились со своими задачами, а рынок не оказался перегрет. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

"Мы продлили возможность использования (льготной — ред.) ипотеки до июля 2024 года. Это льготная ипотека, 8%, это семейная ипотека, 6%, 3% — это Дальневосточная ипотека, 2% — сельхозипотека. Новые территории имеют возможность взять ипотечный кредит. Здесь нужно будет очень аккуратно смотреть за возможностями, которые есть, не перегреть с одной стороны рынок, с другой стороны — чтобы наши строители и те, кто сегодня производством занимается, поставщики соответствующих материалов, справились с этими задачами", — сказал Мишустин.

Льготную ипотеку на новостройки продлили до 1 июля 2024 года, увеличив ставку по ней до 8% годовых. Также были расширены условия семейной ипотеки.

В феврале газета "Известия" сообщила, что в России предлагают запустить ипотеку на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. Такие рекомендации комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой, ЦБ и правительство. Согласно данным издания, предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, поэтому конечная ставка не превысит 5%.