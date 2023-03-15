ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден и его окружение вряд ли когда-либо сознаются в причастности к подрыву российской газотранспортной системы "Северный поток". Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

"У него и его команды по национальной безопасности не было ни мужества, ни честности сказать, что было сделано и почему. На данном этапе, если не случится крупного дезертирства среди тех немногих, кто в курсе, Байден и его помощники, вероятнее всего, никогда не признают правды", — написал он в своем блоге.

Лауреат Пулитцеровской премии ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в прошлогодней диверсии на трубопроводах, остановившей поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы.

Херш обвинил Байдена в "игнорировании европейских союзников Америки". "Более того, одобрив уничтожение трубопроводов "Северный поток", он подверг их риску оказаться не в состоянии обогреть свои народы", — написал журналист.

Херш предположил, что взрывы неслучайно прогремели спустя десять дней после того, как президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте предложил Западу снять санкции против "Северного потока — 2" и ввести его в строй, чтобы решить проблему дефицита газа.

Американские власти отрицают причастность к взрывам.