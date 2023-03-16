МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В течение ближайших недель Россия и Сирия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, стороны будут рассматривать и утверждать каждый проект отдельно, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад. Путин сообщил о росте товарооборота России и Сирии

"Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта. Каждый проект будет оцениваться по отдельности позднее. Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами", — сказал сирийский лидер.

Он отметил, что в ходе переговоров в Москве в течение последних нескольких дней совместная комиссия обсуждала несколько проектов. "После подписания соглашения об этих проектах будет объявлено, после чего заинтересованные компании смогут подать заявку для участия в этих проектах", — пояснил Асад.

Тогда же, уточнил он, станет известна и фактическая стоимость проектов.

Сирийский лидер также сообщил, что страны планируют 40 инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, промышленность, транспорт, жилищное строительство. Сирия изучает возможности участия России в реконструкции железных дорог

"В этот раз заседание совместной (российско-сирийской — ред.) комиссии отличалось. Оно было сосредоточено на вопросах, в частности, на инвестиционных проектах, а также на соглашении, которое будет подписано. Оно касается 40 конкретных инвестиционных проектов в области энергетики, электричества, нефти, транспорта, жилищного строительства, сфер, связанных с промышленностью, и многих других областей, но с четко определенными проектами", — сказал Асад.

По его словам, предыдущие встречи не приносили таких результатов. Кроме того, новые проекты предусматривают механизмы контроля, подчеркнул он.

"Это новый этап в отношениях. Ездившая в Россию делегация была большой, потому что работа над этим соглашением длилась не месяцы, а годы", — заявил Асад.

Агентство РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 марта.