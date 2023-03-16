События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 марта
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,82 трлн йен
|-1,19 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль)
|3,5%
|6,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-3,499 трлн йен
|-0,898 трлн йен (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (февраль)
|-11 тыс
|64,6 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (февраль)
|-42,4 тыс
|74,9 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (февраль)
|3,7%
|3,5% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0,3%
|-5,3% (факт)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,1%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,765%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль)
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (февраль)
|1,339 млн
|1,34 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль)
|0,8%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (февраль)
|1,309 млн
|1,31 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль)
|-4,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль)
|-0,2%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|205 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
|-24,3
|-15,6
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март)
|5,1
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь)
|-0,8%
|3%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (март)
|2,5%
|3%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Ставка мартжевого кредитования ЕЦБ
|3,25%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|16:15
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (март)
|3%
|3,5%
|16:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|18:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.03)
|578,4 млрд долл (на 03.03)
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|Polymetal International plc — финансовая отчетность за 2П2022/2022
|RUB
|РУСАЛ — СД (пред. рассмотрение и утверждение консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022, отчет об исполнении бюджета общества за 2022 и др. вопросы)
|RUB
|Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20230316/840087931.html