МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В Японии в феврале зафиксирован рост экспорта второй год подряд, причем лидером тут были поставки автомобилей в США. Однако ожидания в части сильного восстановления спроса быстро развеиваются на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и опасений в отношении банков в мире. Япония отменит торговые преференции для России еще на год

Третья по величине экономика мира испытывает трудности с восстановлением после пандемии COVID-19, которое подрывает слабое потребление домохозяйств, и замедление мировой экономики.

Замедление поставок в Китай — они падают уже третий месяц подряд — также разрушает надежды властей на быстрое восстановление после пандемии.

Данные Министерства финансов, опубликованные в четверг, показали, что экспорт в феврале вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом лидером стали поставки автомобилей в США. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост составит 7,1%. В январе рост достиг 3,5%.

Экспорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Японии, в феврале упал на 10,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом двузначное падение наблюдается второй месяц подряд, так как снижается спрос на автомобили, запчасти к ним и оборудование для производства дисплеев.

Импорт в феврале вырос на 8,3%, тогда как срединный прогноз предполагал рост на 12,2%.

Таким образом, дефицит внешней торговли составил 897,7 млрд иен (6,75 млрд долларов). Падение иены на 13,5% против доллара делает стоимость энергетического импорта еще выше.

Таким образом, торговый дефицит сохраняется 19 месяцев подряд.

Экономика Японии в 4-м квартале 2022 года едва избежала рецессии, так как потребление остается слабым, тогда как экспорту вредит замедление мирового роста. Аналитик назвал страны, где грядет дефолт

Ужесточение денежно-кредитной политики в мире, логистические проблемы и конфликт на Украине подорвали восстановление экономической активности в стране.

"Вероятность рецессии в Япония составляет 50/50", — считает Такеси Минами, главный экономист Norinchukin Research Institute.

При этом некоторый оптимизм внушает опережающий индикатор инвестиций компаний, который продемонстрировал сильный рост и дал надежду на оживление спроса в частном секторе.

Согласно данным, опубликованным в четверг, базовые заказы на машины и оборудование в январе выросли на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это был самый сильный рост более чем за два года.

Заказы компаний в сфере услуг подскочили на 19,5%, до самого высокого уровня с ноября 2019 года.

При этом заказы производственных компаний упали на 2,6% ввиду слабости мировой экономики и сдержанного спроса на полупроводники.