МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Армения приняла более 100 тысяч российских граждан в 2022 году, заявил в интервью изданию "Ведомости" министр экономики страны Ваган Керобян. Конфискацию имущества уехавших нельзя поддержать юридически, заявили в ГД

"Чистая релокация за 2022 год — примерно 108 000 —110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание. Кроме этого, в прошлом году открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, не считая 4000 бизнесов, зарегистрированных в форме ИП. В среднем россияне открывают по 500 бизнесов в год", — сказал он.

По его словам, по масштабам компании очень разнообразны — в некоторых штат достигает 600–700 сотрудников, в других работает один человек.

"Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году — 3 миллиардов долларов", — добавил министр.

Он также отметил, что указанные факторы обеспечили около четверти всего прироста ВВП страны.

"То есть из 12,6% релокация создала более 3 процентных пунктов", — пояснил он.