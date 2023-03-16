С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — ПРАЙМ. Приоритетом работы Минтруда в 2023 году стала помощь стратегическим предприятиям, заявил глава министерства Антон Котяков в приветственном слове, которое зачитала его заместитель Елена Мухтиярова в Петербурге в ходе открытия Международного форума труда, объединяющем представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования и профсоюзов. В Минфине рассказали, когда определят ставку взноса бизнеса в бюджет

"В этом году приоритет нашей работы — помощь стратегическим нашим предприятиям. Важно строить как текущую, так и долгосрочную работу в этом направлении", — сказал Котяков.

По его словам, особая роль отведена службе занятости, которая превратится в современное кадровое агентство. "Именно комплексная модернизация службы, когда вся ее инфраструктура в регионе обновляется под ключ, будет ключевой темой конференции (на форуме труда — ред.)", — ответил министр. Кроме того, Котяков анонсировал проведение в апреле нового большого проекта "Всероссийская ярмарка трудоустройства".