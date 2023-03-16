МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. России сейчас следует приложить максимум усилий, чтобы наладить торгово-экономические отношения со Вьетнамом, который серьезно опасается вторичных санкций Запада, областей для взаимодействия много, заявил РИА Новости руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Владимир Мазырин. Посол назвал данные о согласии Индии на потолок цен на нефть вбросами

"Наши торгово-экономические отношения со Вьетнамом переживают не самые лучшие времена. Чтобы изменить этот тренд, Москве нужно приложить максимум усилий. Дело в том, что Ханой реально опасается вторичных санкций", — сказал он.

Причем, по его словам, областей взаимовыгодного сотрудничества можно найти немало. "Это и энергетика, и сельское хозяйство, а также промышленное оборудование и пищевая промышленность", — заметил эксперт.

Особое внимание, считает он, стоит уделить идее, озвученной не так давно "РЖД Логистикой".

"Речь об установлении транспортного сообщения между нашими странами, когда продукция и товары из вьетнамских портов доставляются во Владивосток, а далее развозятся по России по железной дороге", — заключил Мазырин.