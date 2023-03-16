МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Дефицит рабочей силы на рынке труда в России остается риском для роста экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на съезде РСПП. Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства в ОПК

Он отметил, что в ближайшие годы для российской экономики будут сохраняться как внешние, так и внутренние риски. "Мы не закрываем глаза и на риски, которые есть. В первую очередь, это риски внешние, риски мировой экономики, это, конечно, риски санкций", — сказал министр.

"В то же время есть и внутренние риски, с которыми надо уже нам работать. Это в первую очередь ситуация на рынке труда. Мы понимаем, что у нас рынок труда в ближайшие годы — это трудодефицитный рынок", — добавил Решетников.

"Мы должны максимально работать и по повышению производительности труда, и по повышению гибкости, и по перераспределению рабочей силы между регионами, между отраслями", — заявил он.

Среди внутренних рисков глава Минэкономразвития также назвал рост издержек, который связан с разрывом традиционных цепочек поставок и "необходимостью перестройки логистики".