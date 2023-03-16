МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во всех сферах экономики и социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Путин назвал основы ответственного бизнеса

"Очевидно, что современные, в том числе, так называемые, бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во всех отраслях экономики и социальной сферы", — сказал Путин.

Он также напомнил, что большая работа по этой теме стартовала в 2019 году в рамках национального проекта по увеличению производительности труда на малых и средних предприятиях страны.

"И результат есть, уже есть результат. Эти результаты фиксируются на национальном уровне", — отметил президент.

Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), также рассказал Путин.

"Знаю, что многие крупные компании, включая такие как "Росатом", "Газ", "Камаз" и многие другие так же применяют эти подходы на своих производствах. Значительный эффект от внедрения бережливого производства отмечен и в оборонно-промышленном комплексе, что позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой нам продукции", — сказал Путин.

Он также поблагодарил компании за эту работу.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фонд поддержки промышленности эффективно работает, более тысячи проектов были поддержаны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу фонда поддержки промышленности, он действительно работает эффективно, давно уже, несколько лет… Я так слышал: тысяча проектов поддержаны, 1300, по-моему, на общий объем их поддержки 400 миллиардов рублей. Но, когда возникли те сложности, о которых вы упомянули,… правительство приняло решение и своевременно докапитализировали… этот фонд на 120 миллиардов (рублей), и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным — 144 миллиарда (рублей)", — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать.

"Правительство приняло решение и своевременно докапитализировало этот фонд (Фонд развития промышленности) на 120 миллиардов и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным — 144 миллиарда, то есть на 120 (миллиардов) докапитализировали и 144 (миллиарда) выдали, а осталось там всего, если мне память не изменяет… где-то 70 миллиардов. И конечно, нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать", — сказал президент на съезде РСПП.