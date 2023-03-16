БЕЛГРАД, 16 мар — ПРАЙМ. Сербия продолжит наращивать сотрудничество с Венгрией в сфере энергетики, инфраструктуре, а также экономическое взаимодействие, которое уже находится на отличном уровне, заявил сербский президент Александр Вучич. В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к санкциям против РФ

Сербский лидер в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. На отопительный сезон 2022 года Сербия также резервировала в венгерских газохранилищах свыше 380 миллионов кубических метров газа.

"Он (Вучич – ред.) выразил гордость искренней дружбой двух стран и двусторонними отношениями, которые никогда не были на более высоком уровне. Президент высказал ожидание, что за время мандата посла Маджара продолжит укреплять уже отличное экономическое сотрудничество с Венгрией, отметив, что Сербия заинтересована в дальнейшей интенсификации связей в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности и других областей", — заявила администрация сербского лидера.

Президент Сербии также поблагодарил официальный Будапешт за активную поддержку в процессе евроинтеграции и "понимание в стратегических вопросах для нашей страны".

Вучич в четверг принял верительные грамоты нового посла Венгрии в Сербии Йожефа Золтана Маджара.