МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Бизнес готов обсуждать разные варианты платежа в бюджет, тем не менее выступает за мораторий на повышение налоговой нагрузки, сообщил глава РСПП Александр Шохин, выступая на съезде РСПП. Wildberries необходимо усилить обратную связь, заявил Минпромторг

Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей.

Комментируя слова Силуанова о платеже со стороны бизнеса в бюджет, глава РСПП сказал, что в ходе дискуссии, которая началась еще в декабре прошлого года, пришли к выводу, что оптимальным вариантом дополнительного налога "мог бы быть или должен быть дополнительный налог на прибыль для тех же компаний с прибыльностью свыше миллиарда, например".

Он пояснил, что речь шла тогда о разных вариантах. "Мы прикидывали, что если все платят — это дополнительный 0,5%, если дифференцируем, то надо посчитать. Тогда мы правда исходили из цифры 200-250 (миллиардов — ред.), потом она трансформировалась в цифры 250-300 (миллиардов- ред.), но сама идея, что самым простым способом является вот эта дифференциация налога на прибыль в зависимости от маржинальности прибыльности бизнеса нам показалась простой в администрировании и справедливой по исполнению", — сказал Шохин, добавив, что со стороны Минфина было возражение о том, что в законодательство нельзя ввести взимание налога в середине финансового года.

"Но в принципе эти вопросы можно было бы наверное решить в частности — можно было бы ввести 31 января 2024 года, но разрешить компаниям предоставить компаниям право авансового платежа с какой-то скидкой, дисконтом. То есть варианты и варианты, которые направлены не на то, чтобы, как говорится, уклонится, а получить больше — еще удовольствие от того, что эта схема прозрачная, администрируемая и все-таки ориентируется действительно в том числе на текущие возможности компаний. Но мы готовы обсуждать естественно с Минфином, правительством и другие варианты, тем более мы не видели еще, честно говоря, проект изменений налогового кодекса, как там диффенировано все это будет", — отметил глава РСПП.

"На самом деле мы понимаем, что налоговая система не может быть застывшей, хотя традиционный лозунг РСПП — мы его на всех съездах повторяли в разные годы — что надо объявить мораторий на повышение налоговой нагрузки, и не налоговой даже, а фискальной нагрузки. Мы имеем ввиду не только ставки или новые налоги, но и изменение базы в расчете налогов", — добавил Шохин.

Он также отметил, что диалог между участниками обсуждений стоит делать более прозрачным и формализованным. "Что нас не то, чтобы смущает, но, кажется, не хватает нам в диалоге — больше открытости и формализованности процесса", — пояснил Шохин.

"То, что мы вышли на отношения бизнеса и власти как на партнерские, пусть бизнес младший партнер в этой системе, позволяет видимо говорить о том, что и в фискальной сфере можно такие партнерские отношения по обсуждению новелл различного рода вводить", — сказал Шохин.