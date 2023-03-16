Глава РСПП Шохин: бизнес готов обсуждать варианты платежа в бюджет
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Бизнес готов обсуждать разные варианты платежа в бюджет, тем не менее выступает за мораторий на повышение налоговой нагрузки, сообщил глава РСПП Александр Шохин, выступая на съезде РСПП.
Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей.
Комментируя слова Силуанова о платеже со стороны бизнеса в бюджет, глава РСПП сказал, что в ходе дискуссии, которая началась еще в декабре прошлого года, пришли к выводу, что оптимальным вариантом дополнительного налога "мог бы быть или должен быть дополнительный налог на прибыль для тех же компаний с прибыльностью свыше миллиарда, например".
Он пояснил, что речь шла тогда о разных вариантах. "Мы прикидывали, что если все платят — это дополнительный 0,5%, если дифференцируем, то надо посчитать. Тогда мы правда исходили из цифры 200-250 (миллиардов — ред.), потом она трансформировалась в цифры 250-300 (миллиардов- ред.), но сама идея, что самым простым способом является вот эта дифференциация налога на прибыль в зависимости от маржинальности прибыльности бизнеса нам показалась простой в администрировании и справедливой по исполнению", — сказал Шохин, добавив, что со стороны Минфина было возражение о том, что в законодательство нельзя ввести взимание налога в середине финансового года.
"Но в принципе эти вопросы можно было бы наверное решить в частности — можно было бы ввести 31 января 2024 года, но разрешить компаниям предоставить компаниям право авансового платежа с какой-то скидкой, дисконтом. То есть варианты и варианты, которые направлены не на то, чтобы, как говорится, уклонится, а получить больше — еще удовольствие от того, что эта схема прозрачная, администрируемая и все-таки ориентируется действительно в том числе на текущие возможности компаний. Но мы готовы обсуждать естественно с Минфином, правительством и другие варианты, тем более мы не видели еще, честно говоря, проект изменений налогового кодекса, как там диффенировано все это будет", — отметил глава РСПП.
"На самом деле мы понимаем, что налоговая система не может быть застывшей, хотя традиционный лозунг РСПП — мы его на всех съездах повторяли в разные годы — что надо объявить мораторий на повышение налоговой нагрузки, и не налоговой даже, а фискальной нагрузки. Мы имеем ввиду не только ставки или новые налоги, но и изменение базы в расчете налогов", — добавил Шохин.
Он также отметил, что диалог между участниками обсуждений стоит делать более прозрачным и формализованным. "Что нас не то, чтобы смущает, но, кажется, не хватает нам в диалоге — больше открытости и формализованности процесса", — пояснил Шохин.
"То, что мы вышли на отношения бизнеса и власти как на партнерские, пусть бизнес младший партнер в этой системе, позволяет видимо говорить о том, что и в фискальной сфере можно такие партнерские отношения по обсуждению новелл различного рода вводить", — сказал Шохин.
https://1prime.ru/state_regulation/20230316/840094350.html