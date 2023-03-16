МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. На Украине в феврале инфляция составила 24,9% в годовом выражении, сообщили в четверг национальном банке Украины. Demokraatti: в Финляндии удивились наглому требованию Украины

"Инфляция на Украине замедляется второй месяц подряд и в феврале она составила 24,9% в годовом выражении", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным нацбанка, замедлению инфляции содействовали увеличение предложения продовольствия и топлива, быстрое восстановление энергетической системы, более слабый потребительский спрос. Также рост потребительских цен сдерживается за счет фиксации официального курса гривны, тарифов на жилищно-коммунальные услуги и полного прекращения эмиссионного финансирования бюджета с начала года.

Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявлял, что инфляция в стране остается на высоком уровне, по прогнозам регулятора, в 2023 году она замедлится до 18,7% с 26,6% в 2022 году.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.