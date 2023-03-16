МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что России нужно сделать все, чтобы в среднесрочной перспективе в экономике и промышленности страны не возникло проблем, о которых говорят недоброжелатели на Западе, чтобы в РФ все было хорошо, а им грустно. Силуанов предрек сокращение дефицита бюджета России

"Это (трудности с внедрением отечественных разработок — ред.) именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, как военные люди говорят, — противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно, поэтому вместе с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, вице-премьером — главой Минпромторга) поработайте…", — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, комментируя выступление одного из участников мероприятия, который рассказал про свои разработки в сфере импортозамещения, которые пока не могут реализовать.

Президент добавил, что в сфере импортозамещения речь не должна идти только об обратном инженеринге, а также и о внедрении собственных разработок.