МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. Названы страшные последствия подрыва "Северных потоков"

По данным Минфина США, Россия в январе сократила портфель американских гособлигаций с 629 миллионов долларов до 67 миллионов долларов, из которых 54 миллиона было вложено в долгосрочные бумаги, 13 миллионов — в краткосрочные.

"Эта динамика достаточно ожидаемая, так как Минфин и ЦБ не раз заявляли о перераспределении вложений резервов в пользу китайского юаня и золота. Поэтому можно ожидать, что уже в ближайшей перспективе объем вложений в американские госбумаги будет нулевым", — прогнозирует он.

При этом аналитик считает, что на российские резервы все больше будет оказывать влияние китайский юань. "Одновременно будет расти и зависимость резервов от поведения китайской валюты", — заключил Николаев.