БЕРЛИН, 16 мар — ПРАЙМ. У Европы на текущий момент есть необходимый инструментарий для избежания такого кризиса, как в 2008 году, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг во время посвященной повышению всех ключевых ставок пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне. Глава ЕЦБ раскрыла пранкерам правду об антироссийских санкциях

На прошлой неделе регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

"Банковский сектор сейчас находится в гораздо более сильной позиции, чем в 2008 году. У нас есть доступные инструменты и средства, если они понадобятся", — ответила Лагард на вопрос, возможен ли на фоне банковского кризиса в США такой сценарий, как в 2008 году.

Возросшие возможности противостоять крупным кризисам Лагард объяснила реформами, проведёнными за последние 15 лет.

Ранее ЕЦБ на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3% годовых. Также регулятор понизил прогноз годовой инфляции в странах еврозоны на 2023 год до 5,3% с 6,3% ранее.