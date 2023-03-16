МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым заявил, что отношения Москвы и Цхинвала носят особый характер и развиваются по всем направлениям, а товарооборот за прошлый год вырос на 12%. Потанин заявил, что рассматривает "Тинькофф" как долгосрочную инвестицию

"Отношения Южной Осетии и России — мне кажется, комментарии излишни — они носят особый характер. Но хотел бы отметить, что развиваются отношения по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере. Рост товарооборота составил за прошлый год 12%. В принципе, хороший показатель", — сказал Путин.

Он добавил, что развиваются практически все программы сотрудничества — инвестиционные, кредитные, программы социально-экономического развития и финансовой помощи Южной осетии.

"С точки зрения обеспечения безопасности, на территории республики расквартирована российская база, и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами", — добавил президент РФ.

Он отметил, что рад встретить Гаглоева в Москве.

В феврале сообщалось, что Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него выявили коронавирусную инфекцию. Глава закавказской республики ушел на карантин и проходил лечение в Москве. Сообщалось, что 1 марта он вылечился после коронавируса.

Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17-го подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство РФ.