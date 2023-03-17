МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 20 странах еврозоны, по окончательной оценке, в феврале замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее, как и показала предварительная оценка, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. ЕЦБ отметил устойчивость банковского сектора еврозоны

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 17 марта, в 13.00 мск.

В 16.15 мск Федеральная резервная система США опубликует данные по промпроизводству в стране в феврале. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель вырос на 0,2% к январю, в котором он оставался на уровне предыдущего месяца в 0%.

В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в марте показатель не изменился и остался на уровне февраля в 67 пунктов.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 марта их число сократилось на две — до 590 агрегатов.