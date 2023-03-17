ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Французские власти направляют Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Французский политик рассказал, кто займет место европейцев на рынке России

"За год Франция уже потратила где-то 8,5 миллиарда евро на Украину — и деньгами, и оружием. Это очень большая сумма для одного года. И мы так и не увидели, для чего все это было… А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее", — сказал он.

Филиппо отметил, что французы этого просто не понимают. Он также добавил, что направляемые Парижем деньги зачастую сильно разворовываются на Украине, "которая, как известно, очень коррумпирована".

"Мы видим, что правительство лжет и что у этого правительства собственный народ не находится в приоритете, у них в приоритете — США. Судя по всему, (президент Франции Эммануэль) Макрон и его правительство находятся у власти не для того, чтобы служить французскому народу, а для того чтобы служить американскому правительству", — считает политик.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.