МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,4% 0,9% (факт)
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5,3% 5,6%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,2% 0,8%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 8,5% 8,5%
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2022) 2,1%  
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (январь) 21,22 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль) -0,1%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 0% 0,2%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль) 0,79%  
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 64,7 64,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 67 67
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 590  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 746  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -21,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 219,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 107,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -14,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -234,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -24,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -34 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -6,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 165,1 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке 7,5% 7,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ/    
  RUB X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    