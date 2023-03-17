События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 марта
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,4%
|0,9% (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5,3%
|5,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,2%
|0,8%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|8,5%
|8,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2022)
|2,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (январь)
|21,22 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль)
|-0,1%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|0%
|0,2%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль)
|0,79%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|64,7
|64,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|67
|67
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|590
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|746
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-21,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|219,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|107,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-14,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-234,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-24,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-34 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-6,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|165,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке
|7,5%
|7,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ/
|RUB
|X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230317/840100778.html