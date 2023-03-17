МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Объем российско-китайского торгового оборота в 2022 году превысил 190 млрд долларов, выросла торговля автомобилями, техникой и сельхозтоварами, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Китай намерен строить с Россией более тесные отношения в энергетике

"Годовой объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя в 190,27 млрд долл. Китай 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а объем экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей вырос соответственно на 51% и 45%", — сказал он.

"Ускоренными темпами шла работа по допущению на рынок сельскохозяйственной продукции, за год объем поставок вопреки мировым тенденциям вырос на 43%. Растет доля расчетов в национальных валютах, углубляется сотрудничество между регионами, уверенными темпами развивается сотрудничество в таких сферах как связь пятого поколения, трансграничная интернет торговля, цифровая экономика, биофармакология, зеленые низкоуглеродные технологии", — добавил посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу довести объем российско-китайской двусторонней торговле до 200 млрд долларов к 2024 году. Китай увеличил закупки нефти у России в 2022 году

Ханьхуэй также сообщил, что взаимная торговля между РФ и КНР за два месяца 2023 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России увеличился почти на треть.

"За два месяца текущего года в двусторонней торговле сохраняется уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 33,69 млрд долларов, что на 25,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт китайской продукции в Россию составил 15,04 млрд долларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом году, а объем импорта из России достиг 18,65 млрд долларов, что на 31,3% больше, чем годом ранее", — сказал посол.

"Мы всегда готовы вместе с Россией использовать возможности огромного китайского рынка, открытости Китая, углубления международного сотрудничества. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран, благодаря совместным усилиям наших правительств, региональных властей и деловых кругов, двустороннее деловое сотрудничество поднимется на новую ступень. Мы уверены, что поставленная главами двух государств цель довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов будет вскоре достигнута", — добавил посол.