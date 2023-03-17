МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву могут поставить новую планку объема двусторонней торговли и подписать новые торгово-экономические соглашения, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Нежданов. Си Цзиньпин после переизбрания посетит Россию 20-22 марта

Пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.

"В 2022 г торговый оборот России и Китая превысил 190 миллиардов долларов. Фактически это говорит о выходе сторон на уровень торгового оборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году. В 2022 году Россия нарастила поставки из Китая. Вероятно, в рамках визита будут сделаны новые заявления о развитии торгово-экономического сотрудничества. Есть вероятность, что Москва и Пекин поставят новую планку уровня двусторонней торговли. Возможно, это приведет к подписанию новых договоренностей", — пояснил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу довести объем российско-китайской двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году.