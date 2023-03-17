АФИНЫ, 16 мар — ПРАЙМ. Минимальная зарплата в Греции увеличится с 1 апреля до 780 евро в месяц с нынешних 713 евро, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в ходе совещания, посвященного новому повышению минимальной зарплаты. В Греции не видят угроз для банковской системы страны

В январе 2021 года греческие власти решили увеличить минимальную зарплату с 650 евро на 2%, до 663 евро в месяц. С 1 мая 2022 года сумма выросла на 50 евро до 713 евро в месяц.

"Правительство приступает к третьему подряд повышению минимальной заработной платы на 9,4%. Так что с 1 апреля она дойдет до 780 евро с 650 евро, которые были в 2019 году (во время прихода к власти нынешнего правительства). Это означает, что с тех пор к доходам примерно 600 тысяч работников ежегодно добавляются почти три дополнительных зарплаты", — сказал Мицотакис.

Он отметил, что новое повышение затронет пособия по безработице и все пособия, связанные с минимальной зарплатой.

По словам Мицотакиса, он знает, что в Греции "зарплаты все еще низкие, и их еще больше сжимает импортируемая инфляция".

"Это то, что я слышу постоянно, особенно от молодых людей, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами. Это новое увеличение явно не решает проблему. Однако, безусловно, оно предлагает очень важное облегчение и говорит о нашем намерении повысить заработную плату как в государственном, так и в частном секторах", — пояснил он. СМИ узнали о расследовании скандала с железнодорожным контрактом в Греции

При этом Мицотакис подчеркнул, что сумма повышения находится на верхнем пределе возможностей экономики страны.

"Однако это в пределах возможностей бизнеса, который, хочу напомнить, так поддержал правительство Греции во время пандемии. В то же время национальная экономика остается в сильной динамике роста, безработица неуклонно снижается, по-прежнему снижаются налоги. Поэтому настало время поддержать трудящихся смелым повышением базовой заработной платы, потому что дивиденды роста должны справедливо пожинать все", — сказал Мицотакис.

В июле 2023 года истекает четырехлетний срок полномочий правительства Мицотакиса и предстоят парламентские выборы.

Профсоюзы требовали установить минимальную зарплата в размере 825 евро в частном секторе и на 20% больше в государственном секторе.