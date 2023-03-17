МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия продолжит прилагать усилия, чтобы добиться многополярного мироустройства и отказа в мире от практики вмешательства во внутренние дела стран, заявил в ходе заседания коллегии Минюста РФ замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Американцы вконец оборзели, заявил Медведев

"Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать все необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотра его устава в Организации Объединённых Наций. Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств", — сказал он.

Медведев также добавил, что Минюсту РФ в этом отведена особая и важная роль, в том числе работа с некоммерческим сектором.

Кроме того, замруководителя Совбеза призвал создавать комфортные условия для добросовестных некоммерческих организаций и жестко пресекать работу структур, деятельность которых идет вразрез с интересами России. Медведев прокомментировал идею Киева переименовать Россию в Московию

"С одной стороны, нужно создавать комфортные условия для нормальных, добросовестных НКО, чья работа приносит реальную пользу государству и обществу. А с другой — жёстко пресекать работу структур, чья деятельность идет вразрез с интересами Российской Федерации. И здесь можно не стесняться использовать все правовые инструменты", — сказал он.

По словам Медведева, ключевое значение в сфере НКО имеет обеспечение баланса безопасности, так как "излюбленный метод наших врагов — использовать НКО в гибридных войнах".

"Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров, эти технологии отработаны", — также добавил он.