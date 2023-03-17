МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Италии в январе составил 4,194 млрд евро против 6,520 млрд евро в январе 2022 года. На это указывают опубликованные в пятницу данные национального бюро статистики Istat. В Италии выразили надежду, что ЕС примет меры по укреплению финсектора

Экспорт в январе вырос на 15,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а импорт — на 8,4%.

Дефицит торговли со странами ЕС в январе вырос до 2,808 млрд евро против 1,236 млрд в январе 2022 года.

Экспорт в страны ЕС в январе увеличился на 11,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего, тогда как импорт вырос на 17,2%.