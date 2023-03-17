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https://1prime.ru/state_regulation/20230317/840104279.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5 процента
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Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам февраля замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной... ПРАЙМ, 17.03.2023
экономика, новости, еврозона, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам февраля замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 5,9%.
За февраль потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,8%.
Базовая годовая инфляция в то же время ускорилась до 5,6% с 5,3%, что совпало с предварительной оценкой.
Самая высокая годовая инфляция по итогам февраля была зафиксирована в Венгрии (25,8%), Латвии (20,1%) и Чехии (18,4%), самая низкая — в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6%).