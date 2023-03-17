МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам февраля замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Инфляция на Украине составила 24,9 процента

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 5,9%.

За февраль потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,8%.

Базовая годовая инфляция в то же время ускорилась до 5,6% с 5,3%, что совпало с предварительной оценкой.

Самая высокая годовая инфляция по итогам февраля была зафиксирована в Венгрии (25,8%), Латвии (20,1%) и Чехии (18,4%), самая низкая — в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6%).