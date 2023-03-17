ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар — ПРАЙМ. Экономика Финляндии находится в "спячке" и сократится в текущем году на 0,2%, говорится в промежуточном отчете центробанка страны. В ЕЦБ призвали к повышению ставок, несмотря на события на финансовых рынках

"Согласно опубликованному сегодня промежуточному прогнозу Банка Финляндии, в 2023 году показатели экономики останутся очень слабыми. Требуется время, чтобы в полной мере ощутить последствия необычайно высокой инфляции и существенного повышения процентных ставок в экономике. Однако ожидается, что рецессия будет недолгой и неглубокой", — говорится в сообщении.

Финская экономика выросла на 2,1% в 2022 году благодаря сильному началу года, но затем российская специальная военная операция на Украине и энергетический кризис изменили тенденцию, отмечает ЦБ Финляндии.

"Согласно промежуточному прогнозу, в 2023 году экономика сократится на 0,2%. Таким образом, в ближайшие годы рост будет на довольно слабом уровне, поскольку прогноз предполагает, что процентные ставки останутся высокими, а быстрого восстановления спроса на финский экспорт не ожидается", — уточняется в сообщении.

В 2022 году потребительские цены в Финляндии росли исключительно высокими темпами. Цены на энергоносители резко упали к концу года, и в 2023 году давление на потребительские цены ослабнет, считают в центробанке страны. Инфляция в этом году прогнозируется на уровне 4,6%. Рост цен на услуги и потребительские товары также будет постепенно замедляться, а инфляция вернется к уровню ниже 2% в 2024 году, ожидают в финансовой организации.