МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год — теперь ждет снижения на 2,5%, однако прогноз на 2024 год ухудшен до снижения на 0,5%, следует из мартовского доклада организации. Российская экономика развивается по новой модели, заявил Путин

В прошлом прогнозе в ноябре 2022 года организация ожидала снижения ВВП РФ в 2023 году на 5,6%, а в 2024 году — на 0,2%.

Что касается инфляции, то ее оценка понижена относительно ноябрьского прогноза: 6,4% по итогам 2023 года (было 6,7%), а по итогам следующего года ОЭСР ожидает инфляцию в РФ на уровне 5,3% (было 6,1%).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны, теперь ожидает роста экономики еврозоны на 0,8% по итогам текущего года и на 1,5% — в следующем году.

В ноябре организация ожидали роста экономики еврозоны на 0,5% в 2023 году и на 1,4% в 2024 году.

Организация также ожидает инфляцию в еврозоне на уровне 6,2% по итогам текущего года и 3% — в следующем. В ноябре организация прогнозировала показатели на уровнях 6,8% и 3,4% соответственно.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП США по итогам текущего года сразу до 1,5% с прогнозировавшихся в ноябре 0,5%.

В 2024 году, по прогнозу ОЭСР, экономика США вырастет на 0,9% после ожидавшихся ранее 1%, таким образом, прогноз был ухудшен.

В 2022 году, по оценкам организации, ВВП США вырос на 2,1%.

В то же время ОЭСР ожидает, что в текущем году инфляция в стране замедлится до 3,7% с 6,3% в 2022 году, прогноз был повышен на 0,2 п.п. При этом прогноз на 2024 год понижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с ноябрем, до 2,5%, говорится в докладе.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 2,6% против предыдущего прогноза роста на 2,2%.

В то же время ОЭСР ожидает рост мировой экономики в 2024 году на 2,9% против увеличения на 2,7%, планируемого ранее в ноябрьском прогнозе. В 2022 году рост составил 3,2%.

"Благодаря улучшению деловой и потребительской уверенности, снижению цен на продукты питания и энергоносители, а также открытию китайской экономики в последнем промежуточном экономическом прогнозе ОЭСР прогнозируется, что рост мировой экономики достигнет 2,6% в 2023 году и 2,9% в 2024 году", — сообщает организация в пресс-релизе.

При этом снижение ВВП на текущий год прогнозируется в Великобритании — на 0,2% (прогноз улучшен на 0,2 п.п.), в прошлом году рост составил 4%. В 2024 году ОЭСР прогнозирует рост экономики страны на 0,9%, что на 0,7 п.п. лучше оценки ноября.

В то же время на фоне эффекта от ужесточения монетарной политики, ослабления энергетических цен после мягкой зимы в Европе и снижения мировых цен на продовольствие, ОЭСР ожидает, что инфляция в странах G20 замедлится в текущем году до 5,9% с 8,1% в 2022 году, прогноз улучшен на 0,1 процентного пункта. На следующий год прогноз улучшен на 0,9 п.п., до 4,5%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП Китая: в текущем году ожидает роста на 5,3%, а в следующем — на 4,9%, говорится в новом экономическом докладе организации.

В ноябре организация ожидала роста экономики на 4,6% в 2023 году и на 4,1% — в 2024 году.

При этом прогнозы инфляции в стране по итогам 2023 и 2024 годов были сохранены. Организация по-прежнему ожидает показатели на уровне 2,2% и 2% соответственно.