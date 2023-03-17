АНКАРА, 17 мар — ПРАЙМ. Сумма материального ущерба от землетрясений на юго-востоке Турции составила два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов и казначейства страны. Туроператоры отметили рост цен путевок в Турцию на майские праздники

"Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", — привел сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.