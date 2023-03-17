МИНСК, 17 мар — ПРАЙМ. Темп роста ВВП Белоруссии по итогам марта в годовом измерении к марту 2022 года превысит 100%, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко. ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год

"В марте мы уже выйдем на уровень более 100 процентов. Март к марту (2022 года – ред.). Почему такой вывод делаю? Потому, что основные отрасли, которые вносят долю в ВВП – и промышленность, и строительство, и сельское хозяйство – все находятся в положительной зоне. В марте мы окончательно выйдем на "сто плюс", — сказал премьер, видеофрагмент речи которого опубликовал в пятницу телеграм-канал белорусского правительства.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%. Власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В августе Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики отмечал, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике. В январе-июле падение ВВП Белоруссии составляло 5,2%, в январе-августе — 4,9%, в январе-сентябре — 4,7%. ВВП Белоруссии в 2021 году вырос на 2,3%.

ВВП Белоруссии в январе этого года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.