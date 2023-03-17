МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Потребительская активность в России сейчас остается сдержанной, однако ЦБ ожидает ее постепенного расширения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. ЦБ высказал мнение о лимите по переводу между счетами в разные банки

"Потребительская активность остается сдержанной, мы ожидаем ее постепенного расширения. Этому будут способствовать три фактора. Во-первых, снижение мотивации к сберегательному поведению… во-вторых, стимулом для расширения потребительского спроса будет рост заработных плат и доходов. В-третьих, люди со временем будут привыкать к новому товарному ассортименту: он постепенно восстанавливается, появляются новые бренды взамен ушедших. Но потребители пока не спешат на них переключаться", — заявила Набиуллина.

Как пояснила Набиуллина, пока люди все еще руководствуются мотивом предосторожности, который появился на фоне роста неопределенности в прошлом году. "Они продолжают формировать подушку безопасности, которая позволяет им чувствовать себя более уверенно. По мере снижения общей неопределенности и достижения некоторого комфортного объема сбережений, мотивация к накоплению дополнительного запаса денежных средств может снизиться", — отметила глава регулятора.

Также, по ее словам, характерная деталь — повысился спрос на услуги ремонта техники и одежды. "Вероятно, люди предпочитают не покупать новое, как покупали раньше, а стараются продлить срок службы того, к чему привыкли", — сказала Набиуллина.