МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Внешние условия для российской экономки с прошлого заседания совета директоров ЦБ в феврале несколько ухудшились, но снятие ковидных ограничений в Китае приведет к активизации взаимной торговли с Россией, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Китай готов стоять "спиной к спине" с Россией, заявил посол

"Снятие противоэпидемических ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для российской экономики это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта и импорта. Дополнительный импульс может получить туристическая отрасль", — сказала Набиуллина.

"С февральского заседания они (внешние условия для РФ — ред.) несколько ухудшились. Так, начали действовать новые ограничения для нашей внешней торговли", — продолжила глава ЦБ.

С другой стороны, по ее словам, появляются новые маршруты доставки экспортных и импортных товаров. Физический объем импорта, заметно выросший во второй половине прошлого года, остается относительно устойчивыми, заметила Набиуллина. При этом сложности с продажей экспортных товаров сохраняются, физические объемы остаются ниже уровня 2021 и 2022 года.