МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом: здесь я ничем помочь не могу. Банк России оценил риски банков из-за введения цифрового рубля

Корреспондент агентства Блумберг в ходе пресс-конференции отметила со ссылкой на зарубежных регуляторов, что они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые попали под санкции. По ее словам, регуляторы говорят, что нашли гораздо меньше и цифры очень маленькие. Журналист спросила, может ли такое быть, что у России нет такого количества арестованных резервов и ЦБ как-то всё спрятал.

"Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", — отреагировала Набиуллина.

КОНТАКТЫ С ЗАПАДНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ

Банк России практически не поддерживает контакты с западными регуляторами, но в состоянии оценивать информацию об их действиях, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"У нас контакты с Центральными банками сохраняются прежде всего с теми, которые готовы с нами контактировать. С западными банками у нас практически нет контактов, но, тем не менее, информация по тому, что происходит – она публичная – мы в состоянии ее оценивать", — сказала она.

"Еще раз подчеркну: от того, что происходит на западных финансовых рынках, прямое влияние на российскую финансовую крайне ограничено. Эта ситуация никак не повлияет на ситуацию с замороженными активами – все-таки это отдельный вопрос, он должен решаться как взаимодействие инвесторов, наших депозитарных систем с западными регуляторами", — указала глава ЦБ РФ.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

Также сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих российским частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.