МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в прошлом году показала достаточно высокие цифры, однако прогноз ЦБ на этот году предполагает некоторое их снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина: турбулентность на западных финрынках прямо не влияет на Россию

"Что касается динамики инвестиций в основной капитал, в прошлом году, действительно, были достаточно высокие цифры. Мы связываем это с двумя факторами", — сказала глава регулятора.

Первый, по ее словам, состоит в том, что многие частные инвесторы старались побыстрее завершить те инвестиционные проекты, которые уже были начаты, а второй важный фактор — это государственные инвестиции, которые также выросли.

"Прогноз, который мы делали к прошлому заседанию, предполагает некоторое снижение инвестиций. Мы считаем, что частные инвестиции останутся пока сдержанными", — добавила она.

Как сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в России в 2022 году выросли на 4,6%.