Центробанк спрогнозировал динамику инвестиций в основной капитал в стране
ЦБ: динамика инвестиций в основной капитал в стране будет сдержаннее в 2023 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в прошлом году показала достаточно высокие цифры, однако прогноз ЦБ на этот году предполагает некоторое их снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается динамики инвестиций в основной капитал, в прошлом году, действительно, были достаточно высокие цифры. Мы связываем это с двумя факторами", — сказала глава регулятора.
Первый, по ее словам, состоит в том, что многие частные инвесторы старались побыстрее завершить те инвестиционные проекты, которые уже были начаты, а второй важный фактор — это государственные инвестиции, которые также выросли.
"Прогноз, который мы делали к прошлому заседанию, предполагает некоторое снижение инвестиций. Мы считаем, что частные инвестиции останутся пока сдержанными", — добавила она.
Как сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в России в 2022 году выросли на 4,6%.