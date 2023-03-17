МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Прямого влияния взноса с бизнеса в бюджет на инфляцию не просматривается, но может быть опосредованное, поскольку это отразится на готовности компаний инвестировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина заверила, что ЦБ не занимается безграничным печатанием денег

"Влияние может быть в том числе через инвестиционный спрос со стороны частных компаний, насколько этот взнос повлияет на инвестиционные планы частных компаний. Прямого влияния на инфляцию нет. Но, безусловно, такие взносы могут отразиться на готовности предприятий инвестировать, увеличивать инвестиционный спрос и таким образом влиять на совокупность спроса, на инфляцию. То есть опосредованное влияние может быть, но прямого влияния практически, наверное, нет", — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.