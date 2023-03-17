МИНСК, 17 мар — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-феврале 2023 года снизился на 3,6% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщили в пятницу в Национальном статистическом комитете. Премьер Белоруссии предрек стопроцентный темпе рост ВВП страны

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – февраль 2023 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 30,3 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января – февраля 2022 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2023 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,7%", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте комитета.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%. Власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В августе президент Александр Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики отмечал, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике.

В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.