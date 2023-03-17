МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в марте снизился до 63,4 пункта с февральских 67 пунктов, сообщается на сайте университета. Центробанк ожидает расширения потребительской активности в стране

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель останется на уровне февраля в 67 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, снизился до 66,4 пункта с 70,7 пункта в феврале при прогнозе в 70 пунктов. Индекс экономических ожиданий сократился до 61,5 пункта с 64,7 пункта в феврале, хотя аналитики прогнозировали снижение лишь до 64,5 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.