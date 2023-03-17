МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Нужно идти навстречу желающим работать в Крыму и Севастополе инвесторам, а также реагировать на их просьбы и предложения с учетом внешнего давления на них, заявил президент России Владимир Путин. Путин выразил уверенность, что ремонт Крымского моста закончат в срок

"И, конечно, нужно и впредь уделать этому сегменту отечественного бизнеса самое серьезное внимание, в целом идти на встречу инвесторам, быть с ними в прямом контакте, реагировать на просьбы и предложения, учитывая их готовность работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений", — сказал он в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.