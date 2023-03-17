МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Три рубля инвестиций было получено на рубль государственных вложений за восемь лет работы специальной экономической зоны на Крымском полуострове, сообщил президент России Владимир Путин.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Архангельскую область

Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

"Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове. По итогам работы за 8 лет на 1 рубль вложенных средств, предоставленных государством льгот, получено 3 рубля инвестиций. На 1 рубль, повторю, государственных — 3 рубля привлеченных", — сказал он в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Путин отметил, что более 1578 компаний зарегистрировались в качестве резидентов специальной экономической зоны к началу 2023 года.

"К началу текущего года в качестве ее резидента зарегистрировались свыше 1 578 компаний. Отмечу, что 85% из них — это малые и средние предприятия", — сообщил он.

Кроме того, он добавил, что в регионе реализуется более 250 проектов на 450 миллиардов рублей.

"Ставил задачу серьезно нарастить приток и частных инвестиций, создать более комфортные, удобные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе. В этом направлении сделано немало, обновляется нормативная база, снижаются различные барьеры, избыточные требования. И в итоге в республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти в 450 миллиардов рублей, в Севастополе еще около 100 проектов на общую сумму более 217 миллиардов рублей", — сообщил российский лидер.