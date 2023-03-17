МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Три рубля инвестиций было получено на рубль государственных вложений за восемь лет работы специальной экономической зоны на Крымском полуострове, сообщил президент России Владимир Путин. Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

"Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове. По итогам работы за 8 лет на 1 рубль вложенных средств, предоставленных государством льгот, получено 3 рубля инвестиций. На 1 рубль, повторю, государственных — 3 рубля привлеченных", — сказал он в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Путин отметил, что более 1578 компаний зарегистрировались в качестве резидентов специальной экономической зоны к началу 2023 года.

"К началу текущего года в качестве ее резидента зарегистрировались свыше 1 578 компаний. Отмечу, что 85% из них — это малые и средние предприятия", — сообщил он.

Кроме того, он добавил, что в регионе реализуется более 250 проектов на 450 миллиардов рублей.

"Ставил задачу серьезно нарастить приток и частных инвестиций, создать более комфортные, удобные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе. В этом направлении сделано немало, обновляется нормативная база, снижаются различные барьеры, избыточные требования. И в итоге в республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти в 450 миллиардов рублей, в Севастополе еще около 100 проектов на общую сумму более 217 миллиардов рублей", — сообщил российский лидер.