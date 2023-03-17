МИНСК, 17 мар — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону импортозамещение и перспективы строительства транспортного коридора "Север-Юг", сообщил в пятницу Telegram-канал "Пул первого". СМИ: в Белоруссии призвали создать для банков в СНГ систему взамен SWIFT

"Лукашенко и Путин провели этим вечером телефонный разговор. Одной из основных его тем стала совместная работа в сфере импортозамещения. Обсудили главы государств и перспективы строительства транспортного коридора "Север — Юг", который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран", — говорится в сообщении.

Отдельно в ходе состоявшегося разговора были затронуты вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства двух стран для активизации взаимодействия по этому направлению.

"Обсудили президенты также другие вопросы международной повестки дня и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства", — отмечено в сообщении.