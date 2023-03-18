АСТАНА, 18 мар — ПРАЙМ. Лондон сотрудничает с Астаной в сфере диверсификации экономики Казахстана и маршрутов транспортировки ее углеводородов на мировые рынки, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли. В Казахстане спрогнозировали объем транзита российской нефти в Узбекистан

"Мы продолжим работать вместе с правительством (Казахстана – ред.) для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы, это в наших интересах, чтобы у Казахстана был ряд вариантов работы, со своими международными партнерами при помощи британского опыта, инвестиций", — сказал он в ходе пресс-конференции в субботу в Астане после встречи с руководством МИД Казахстана, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Астаной в сфере диверсификации маршрутов экспорта нефти из Казахстана.

Дипломат отметил, что Лондон будет "играть активную роль в развитии возможностей по диверсификации".

Он также выразил готовность сотрудничать в сфере развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний Коридор).

"Мы говорили о том, что Великобритания может сделать для того, чтобы помочь в поддержании проекта "Среднего коридора" для того, чтобы найти альтернативные пути для экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть, газ или что-либо другое", — добавил он.

ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.