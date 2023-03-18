МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине марта снизился на 2,3 пункта и составил 104,3 пункта. Набиуллина оценила влияние взноса с бизнеса в бюджет на инфляцию

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Так, с 1 по 15 марта средний чек вырос по сыру (на 3%, до 161 рубля), ветчине (на 2%, до 123 рублей), сливочному маслу (на 2%, до 133 рублей), сахару (на 2%, до 57 рублей), кофе (на 1%, до 181 рубля). Снизился он по огурцам (на 26%, до 168 рублей), а на прежнем уровне сохранился по батону (30 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом (16-28 февраля) снизился на 2,3 пункта и составил 104,3 пункта.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что в первой половине марта продолжилось снижение сезонной "зимней" цены огурцов. Несмотря на небольшой стоимостной прирост в других категориях, в совокупности это способствовало снижению индекса.