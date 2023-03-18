В Словакии признали, что санкции не смогли сдержать развитие Крыма
Экс-премьер Словакии Чарногурский: санкции не смогли сдержать развитие Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Введенные Западом санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Санкции усложняют жизнь крымчанам, но не смогли сдержать и не остановили развитие полуострова. С момента возвращения Крыма в состав России, то есть с момента введения западных санкций, его развитие ускорилось", — сказал он.
Чарногурский отметил, что за несколько лет построена трасса "Таврида", новый аэропорт в Симферополе, Крымский мост, продолжается развитие городов, а соцвыплаты поднялись до российского уровня.
"Запад использует санкции в своих геополитических целях с Крымом, не считаясь с интересами простых крымчан", — отметил он.