СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Введенные Западом санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Путин оценил работу специальной экономической зоны в Крыму

"Санкции усложняют жизнь крымчанам, но не смогли сдержать и не остановили развитие полуострова. С момента возвращения Крыма в состав России, то есть с момента введения западных санкций, его развитие ускорилось", — сказал он.

Чарногурский отметил, что за несколько лет построена трасса "Таврида", новый аэропорт в Симферополе, Крымский мост, продолжается развитие городов, а соцвыплаты поднялись до российского уровня.

"Запад использует санкции в своих геополитических целях с Крымом, не считаясь с интересами простых крымчан", — отметил он.