АСТАНА, 18 мар — ПРАЙМ. Казахстан и Великобритания будут развивать сотрудничество в сферах металлургии и зеленой энергетики, заявил замглавы МИД республики Роман Василенко. Великобритания участвует в диверсификации экономики Казахстана

"Мне очень приятно сообщить, что существует огромный потенциал для расширения горизонтов стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией. Сегодня наши стороны продемонстрировали взаимный интерес к освоению новых ниш в переработке сырья (редкоземельных металлов — ред.), зеленой энергетике, в развитии углеродной нейтральности и других перспективных областях", — сказал он в субботу на пресс-конференции после встречи с главой британского МИД Джеймсом Клеверли, находящимся в столице Казахстана с официальным визитом.

По словам Василенко, особое внимание уделяется дальнейшему развитию казахстанско-британского сотрудничества в вопросах транспорта, логистики, образования, в том числе открытия местных филиалов ведущих университетов Соединенного Королевства.

Он также отметил, что на протяжении более 30 лет сотрудничества Британия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики, инвестировав в ее экономику более 16 миллиардов долларов США. "Со своей стороны Казахстан намерен увеличить экспорт на британский рынок на сумму более 750 миллионов долларов", — сказал Василенко. В Казахстане спрогнозировали объем транзита российской нефти в Узбекистан

По данным казахстанской стороны, двусторонний товарооборот между странами в 2022 году составил 1,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 58,7% по сравнению с 2021 годом (1,2 миллиарда долларов США). В республике работают более 550 компаний, совместных предприятий и представительств с участием британского капитала.

Василенко в субботу встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, который находится в столице Казахстана с официальным визитом.