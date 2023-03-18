МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительной кредитной поддержке регионов в 2023 году, в том числе за счет повышения на 65 миллиардов рублей, до 315 миллиардов, общего объема предоставляемых им специальных казначейских кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин изменил порядок прекращения украинского гражданства для россиян

Закон позволит реализовать меры поддержки регионов, обеспечивающие повышение качества жизни россиян, предусмотренные посланием Путина Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года.

Согласно закону, на развитие инфраструктуры регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 года и продолжить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов.

Так, бюджетам субъектов РФ предоставят в 2023 году бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в общем объеме до 180 миллиардов рублей для опережающего финансового обеспечения расходных обязательств регионов, подлежащих софинансированию из федерального бюджета.

Первоначальная редакция закона при рассмотрении в Госдуме увеличивала на 50 миллиардов — до 300 миллиардов рублей — общий объем запланированных к предоставлению в текущем году бюджетам регионов специальных казначейских кредитов, выдаваемых на 15 лет по ставке 3% годовых. Эти дополнительные средства предназначены для обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь, в малых городах и сельских территориях. Больничные листки в новых регионах оформляют в электронном виде

В рамках второго чтения Госдума поддержала две поправки к документу, одна из которых увеличивает общий объем специальных казначейских кредитов регионам еще на 15 миллиардов рублей, то есть до 315 миллиардов рублей. Во исполнение поручения президента эти средства планируется направить на развитие лесопромышленного комплекса.

Кроме того, в случае предоставления специальных казначейских кредитов и бюджетных кредитов для опережающего финансирования капитальных вложений регионам разрешается вносить изменения в сводные бюджетные росписи без правки законов о региональных бюджетах. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.