МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении срока давности по некоторым экономическим преступлениям, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Закон опубликован на портале правовой информации. Набиуллина оценила влияние взноса с бизнеса в бюджет на инфляцию

Документ, в частности предусматривает, что по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) Уголовного кодекса снижаются максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы, "что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности". Кроме того, снижается максимальный срок лишения свободы по некоторым преступлениям о неуплате налогов и сборов.

"Одновременно Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется положениями, в соответствии с которыми уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, а также суммы соответствующего штрафа", — было сказано в заключении комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Правительство РФ указывало, что этот закон разрабатывался во исполнение поручений президента для снижения негативных последствий для экономики РФ и "направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей".