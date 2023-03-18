АНКАРА, 18 мар — ПРАЙМ. Турция продолжает прикладывать усилия к тому, чтобы механизм "зерновой сделки" не останавливался, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам зерновых в Алжир

"Мы находимся в тесном взаимодействии с ООН по этой теме. Российская сторона допустила продление сделки на два месяца. Сегодня последний день прошлого соглашения. Мы продолжим усилия, чтобы механизм не останавливался спустя два месяца", — сказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции с египетским коллегой в Каире в субботу.

В субботу истекает второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой "черноморской инициативы", по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней.

В понедельник замглавы МИД России Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.

При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.