ТОКИО, 18 мар — ПРАЙМ. Министры экономики Японии и Германии Ясутоси Нисимура и Роберт Хабек на встрече в Токио договорились о сотрудничестве в области экономической безопасности, сообщил телеканал NHK. В Германии перечислили риски после "конца эпохи" дешевого газа из России

"(В современном мире) происходят пандемия коронавируса, военные действия на Украине, энергетический кризис, нарушение цепочек поставок. В ситуации, когда вызывают опасения сближение Китая и России, нарушение порядка в мировой экономике, важно, чтобы западные страны сплоченно противостояли этому. Я хотел бы обсудить широкий круг вопросов, включая вопросы укрепления устойчивости цепочек поставок, в том числе ископаемых ресурсов", — сказал Нисимура.

Его коллега признал зависимость Германии от поставок из Китая.

"Мы зависим от поставок из Китая. Япония и Германия должны продвигать сотрудничество в области разработки полезных ископаемых", — сказал Хабек.

Телеканал отмечает, что за 20 лет объем торговли Германии и Китая вырос в 9 раз и составляет 310 миллиардов долларов в год, что в 6 раз меньше объемов внешней торговли с Японией.

Встреча проходила в рамках визита канцлера Германии Олафа Шольца вместе с шестью ключевыми министрами.