МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года на территории Калининградской области эксперимента по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-перевозчиками на остальную часть РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Германии перечислили риски после "конца эпохи" дешевого газа из России

Закон касается товаров, доставляемых на остальную часть России транспортной экспедиторской компанией или службой курьерской доставки, получателем или отправителем которых является физлицо.

Директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина России Никита Золкин отмечал, что прибалтийские государства создают у себя бондовые склады товаров, которые физлица в Калининграде и на остальной территории России заказывают через интернет. Использование таких складов ускоряет доставку этих товаров на территорию РФ. Документ упрощает оформление таких товаров, "чтобы перетянуть эти бондовые склады прибалтийские на территорию Калининграда", пояснял Золкин.

Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.